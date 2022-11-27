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Теракт на Крымском мосту стал для Киева той красной чертой, переходить за которую не следовало ни в коем случае. Поэтому жена президента Украины Елена Зеленская напрасно говорит о способности украинцев “перетерпеть 2-3 года” без света. Страна погрузиться в темноту на гораздо больший период, уверен журналист РИА Новости Дмитрий Бавырин.

Он отметил, что с тактической точки зрения удары по энергетической инфраструктуре не имеют особого смысла. Они действительно ввергают население в панику и пессимизм, но не вынуждают его выходить на протесты против действующей власти. Они нарушают логистику и обеспечение войск, но никак не влияют на передовую, так как приоритеты в распределении энергии давно расставлены.

Со стратегической же точки зрения атаки представляют собой весьма действенное оружие. Которое заставит украинцев вновь отправляться за рубеж на положении беженцев, а украинскую армию – постоянно искать новые способы доставки на фронт оружия, боеприпасов, живой силы.

Автор поясняет, что сейчас отсутствуют какие-либо способы быстро завершить боевые действия. Поэтому можно предположить, что тьма, накрывшая Украину, пришла надолго. И без света ей придется сидеть совсем не два-три года. К тому моменту Донбасс будет находиться в подобной ситуации уже десятый-одиннадцатый год, поэтому примерно на такой срок нужно ориентироваться Киеву.

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