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Российские ВС провели испытания “самолета судного дня” Ил-80. Целью была установка связи между воздушным командным пунктом и подводными лодками, сообщает РИА Новости.

В ходе испытаний проверялось, способен ли самолет поддерживать связь с атомными субмаринами, являющимися частью ядерной триады России, сквозь толщу воды. Несколько попыток установить эту самую связь, завершились успешно.

Источник агентства рассказал, что для установления устойчивого контакта с “самолетом судного дня” подлодка выпускает буксируемую погружную антенну, которая и формирует сверхдлинные волны. Это дает возможность без особых сложностей связываться с АПЛ, находящейся на большой глубине, а также рассчитывать на высокое качество и стабильность связи.

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