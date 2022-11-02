Ракеты Х-32 успешно поразили наземные цели на Украине и не были перехвачены системами ПВО. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на собственные источники.

Х-32 называют “убийцами авианосцев”. Такие ракеты предназначены, прежде всего, для поражения морских надводных целей. Однако во время специальной военной операции противокорабельные ракеты использовали для уничтожения объектов военной инфраструктуры Украины, уточняет информационное агентство. Все выпущенные ракеты достигли целей с высокой точностью.

Для запуска указанных ракет используются бомбардировщики Ту-22М3М. Однако некоторое число самолётов Ту-22 предыдущей модификации было переоборудовано для выполнения боевых задач на Украине. Сколько “убийц авианосцев” было выпущено, не уточняется. В сообщении РИА “Новости” говорится о “серии пусков”.