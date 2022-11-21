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Единство Североатлантического альянса и ранее вызывало серьезные сомнения, но после падения в Польше украинских ракет НАТО и вовсе дал трещину, уверен журналист Ренат Абдуллин. В своей публикации в издании РИА Новости он назвал ряд проблем с натовской политикой открытых дверей.

Автор напомнил, что совсем скоро состоятся выборы нового генерального секретаря. И хотя этот пост больше является формальностью, от руководителя все же во многом зависит быстрое решение серьезных конфликтных ситуаций.

Упомянул Абдуллин и Швецию, которая уже приняла все необходимые поправки в действующий закон о борьбе с терроризмом, без которых Турция блокировала ее вступление в Альянс.

Еще одна проблема НАТО – это Венгрия, которая продолжает выступать за отмену большей части санкций против России и отказывается от поддержки Украины.

Целому ряду стран Альянса не нравится приглашение на следующий саммит Грузии, Украины и Молдовы. Они заявляют, что Киев и Тбилиси стремились в НАТО давно, а вот с Молдавией блок немного торопится.

По мнению обозревателя, все это показывает наличие у НАТО проблем с единством. И в дальнейшем появившаяся после ракетного инцидента в Польше трещина может только углубляться.

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