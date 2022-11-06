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Бойцы частной военной компании «Вагнер» продолжают продвигаться к Артемовску в ДНР и сейчас ведут сражения в населенном пункте Опытное, практически вплотную примыкающем к городу Также они уже установили контроль над поселком Иванград, передает РИА Новости.

Один из бойцов рассказал, что Опытное в ближайшее время будет окончательно зачищено. К северу от него подразделения ЧВК уже входят на территорию Артемовска, где ожидаются ожесточенные бои.

Другой боец добавил, что ВСУ отчаянно сопротивляются, цепляясь за каждый дом. Зачистка в Иванграде была чрезвычайно тяжелой, но «вагнеровцы» все же справились с этой задачей и выдавили боевиков противника из населенного пункта.

Напомним, что бои за Артемовск длятся уже несколько месяцев. Для Киева это стратегически важный город, поэтому сюда направляются крупные силы для оказания сопротивления.

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