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Стратегия недавно назначенного на пост главнокомандующего СВО Сергея Суровикина не оставляет киевскому режиму ни единого шанса на успех в специальной военной операции. Совсем скоро он падет так как ситуация на Украине становится все хуже буквально с каждым днем, написал военный аналитик Валентин Василеску во французском издании Reseau International.

Эксперт напомнил, что Суровикин наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с 10 октября. Его стратегия оказалась верной – каждая новая атака оказывает негативное влияние на моральное и физическое состояние ВСУ. Кроме того, приближается зима и с наступлением холодов эффект существенно увеличится. При этом переключатель света остается под полным контролем русского генерала.

С каждым новым ударом украинская национальная система разрушается все больше. И киевский режим не в состоянии с этим что-либо поделать. Поэтому он не продержится долго, новая российская тактика его просто сметет.

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