Главнокомандующий СВО Сергей Суровикин полностью внес серьезные коррективы в оперативные планы. Вместо мощных атак на позиции противника он сделал ставку на дестабилизацию ситуации на Украине, чтобы оставить Киев без ресурсов, пишет французское издание Reseau International.

Автор публикации Валентин Василеску пояснил, что массированные атаки на критическую инфраструктуру Украины действуют на армию негативно, причем как морально, так и физически. Стремительно приближающиеся зимние холода существенно усиливают этот эффект.

Автор отмечает, что в руках генерала армии Суровикина оказался рубильник, которым он способен легко выключить свет на Украине. Жители страны уже и так проявляют недовольство, а совсем скоро они могут начать массовые протесты, оставшись не только без электричества, но и без отопления и воды, подача которых во многом зависит от электроэнергии. И протянет ли Киев в подобных условиях до весны, это большой вопрос.