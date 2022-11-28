В начале специальной военной операции между военными США и России была создана специальная линия связи. Ей назначение – оперативное решение конфликтных ситуаций. За всё время с конца февраля этого года “линия деконфликтинга” использовалась всего один раз. Причём по инициативе Вашингтона. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника – передаёт РИА “Новости”.

Источник агентства не уточнил, по поводу чего шла речь во время единственного сеанса связи, но отметил, что Вашингтон заявил о своей обеспокоенности по поводу проведения боевых действий российской армией “возле критической инфраструктуры Украины”. Чиновник также добавил, что звонок не был связан с инцидентом 15 ноября, когда на территории Польши упала ракета, в результате чего погибли два местных жителя.

Как заявляют эксперты, падение ракеты на территории государства-члена НАТО могло привести к прямому военному противостоянию России и Североатлантического блока. Убедительных доказательств того, что это была российская ракета, так и не было представлено. По мнению многих политиков и экспертов, в том числе на Западе, вероятно, на территории Польши упала ракета, выпущенная украинской системой ПВО “С-300”