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Как сообщает РИА Новости, британское новостное агентство Reuters опубликовало материал о новой проблеме, с которой пришлось столкнуться солдатам ВСУ на передовой. Речь идет о проливных дождях, которые наполнили украинские окопы обильным количество воды, превратив их в настоящее болото.

Один из солдат ВСУ по имени Петр заявил журналисту британского издания, что ситуация на передовой усложнилась из-за обильных дождей и ночных морозов, что превратило оборонительные окопы в непролазное болото.

В статье также говорится о том, что украинские военнослужащие пытаются вычерпывать воду из затопленных окопов обычными ведрами. Журналист издания написал, что им удалось посетить передовые позиции украинских солдат и лично убедиться в том, что из-за погодных условий задача маневрирования войск и их обогрев становится почти невыполнимой. Однако точного местоположения, где побывали западные журналисты, издание не приводит.

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