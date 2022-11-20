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Под Красным Лиманом реактивные системы залпового огня ВС РФ разгромили колонну бронетехники ВСУ. Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал фото уничтоженных боевых машин и отметил, что среди них имеются не только танки Т-72, но и британские бронеавтомобили Husky.

Также о разгромленной колонне техники ВСУ, но уже под Херсоном, рассказал телеграм-канал Dambiev. Автор сообщил, что в ней замечены польские боевые машины Т-72М1, а также бронеавтомобили производства стран Североатлантического альянса.

Напомним, что НАТО регулярно отправляет на Украину боевую технику, пока не решаясь поставлять лишь танки западного образца и истребители. Часть военной помощи даже не доезжает до фронта, так как уничтожается российскими ВС по пути. Уцелевшие боевые машины участвуют в сражениях, но недолго, так как охоту на них открыли не только артиллерийские орудия, но и беспилотные аппараты “Куб” и “Ланцет”.

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