Украинские политики без конца твердят, что у России “закончились ракеты” и наносить удары по объектам ВСУ она “больше не будет”. Подобными заявлениями отметились и главный киевский сказочник Алексей Арестович, и глава ГУР Кирилл Буданов, и даже президент Владимир Зеленский. Однако все их высказывания совершенно не мешают России выводить из строя энергетическую систему Украины.

Западные СМИ, которые ранее ссылались на данные своих разведок и тоже повторяли мантру о “закончившихся” российских ракетах, уже поняли, что все не настолько просто. К примеру, агентство Janes заявило, что точного представления о количестве боезарядов никто не имеет ни в Киеве, ни в Вашингтоне. По той простой причине, что РФ формировала крупный ракетный арсенал на протяжении многих лет.

Она приобретала чипы, являющиеся важным компонентом ракет, через промышленные предприятия, не имеющие отношения к оборонке, осуществляла производство боезарядов в огромных объемах. Поэтому вопрос “когда закончатся российские ракеты” остается открытым. Это подтверждается продолжающимися обстрелами энергетической, военной и транспортной инфраструктуры Украины.