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Неподалеку от Кременной, за которую сейчас ведутся бои, разведчики российских ВС взяли в плен диверсионную группу противника. Причем в ее состав вошли бельгийские и французские наемники.

Телеграм-канал «Старше Эдды» рассказал, что граждане Франции и Бельгии в настоящий момент упрямо отрицают свое отношение к диверсионно-разведывательной группе ВСУ. Они заявляют, что являются военными корреспондентами и блогерами, освещающими конфликт на Украине. Ни в каких диверсионных операциях иностранцы якобы не собирались участвовать.

Авторы канала сообщили, что допрос продолжается. Также они напомнили, что ВСУ несколько раз в течение минувших суток пытались атаковать Кременную, однако артиллерийские подразделения ВС РФ заставили их вернуться на исходные позиции.

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