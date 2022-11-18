Украинские ВС перебрасывают крупные силы на Запорожское направление. Личный состав и боевая техника в настоящий момент движется на Гуляйполе, Каменское и Орехов через Днепропетровск, сообщает портал “Военное обозрение”.

Эксперты отмечают, что подразделения ВСУ перебрасываются с Херсонского направления, на котором ситуация для Киева зашла в тупик после отхода ВС РФ на левый берег Днепра.

Часть подразделений из Херсона Киев перебрасывает и к Славянску в ДНР, который все еще контролируется украинской армией. Российская разведка внимательно отслеживает все перемещения противника и получает необходимую информацию.

ВС РФ в настоящий момент наступают на Авдеевку под Донецком, а также ведут успешные боевые действия под Соледаром. Одновременно с этим они наносят ракетные удары по энергетической, транспортной и военной инфраструктуре Украины, что позволяет разрушать логистические схемы поставок Киеву западного оружия и сломать систему управления войсками.