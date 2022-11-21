Ситуация на сватовско-кременском направлении для украинской армии складывается не лучшим образом. Все попытки найти брешь в обороне союзных войск заканчиваются большими потерями. На этом фоне в командовании группировкой ВСУ растёт недовольство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко указал, что по данным разведки, офицеры ВСУ, отвечающие за проведении операции на линии боевого соприкосновения Сватово – Кременная докладывают начальству о “проблемных вопросах” и приводят доводы, доказывающие, что та или иная боевая задача не может быть выполнена.

В ответ на это, сообщил Марочко, вместо выяснения всех обстоятельств вышестоящее начальство командиров ВСУ устраивает в их отношении служебные проверки, которые заканчиваются дисциплинарными высказываниями. По данным, которые привёл офицер Народной милиции ЛНР, всё это вызывает “негативное отношение командиров ВСУ к начальству”, которых “курирует объединённый штаб НАТО”.