Российские комплексы РЭБ в очередной раз подтвердили свою высокую эффективность. Один из них был успешно задействован разведывательным подразделением группировки “Отважных” на Краснолиманском направлении.

Разведчики с помощью системы радиоэлектронной борьбы сумели принудительно посадить беспилотный летательный аппарат “Фурия”, который отслеживал все перемещения российских военных. Это дрон украинского производства, предназначенный специально для наблюдения и корректировки артиллерийского огня.

Напомним, что ВС РФ все чаще задействуют системы РЭБ, установленные на дронах “Москит”. Они дают возможность подавлять практически любые БПЛА, имеющиеся в распоряжении противника.