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Генерал Сергей Суровикин может применить военную хитрость в ходе проведения специальной военной операции, которая поставит его в один ряд с полководцем Александром Суворовым. Российская армия в скором будущем может нанести удар по неприятелю в самом неожиданном месте. Таким мнением в беседе с “МК” поделился военный эксперт, ветеран разведки, Герой России Рустем Клупов.

Специалист обратил внимание, что на херсонском направлении стягиваются значительные силы противника. Со слов Клупова, это может свидетельствовать о том, что российская армия специально оттягивает на себя основные силы неприятеля, а сама намерена ударить в совершенно другом направлении: “по Сумам или Чернигову”. Таким образом можно будет быстро освободить ДНР и ЛНР, отметил Клупов, добавив, что в этом случае генерал Суровикин может войти в историю, подобно полководцу Суворову.

Тем не менее эксперт подчеркнул, что Херсон противнику никто отдавать не собирается. И в случае необходимости за город будут вестись бои.

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