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Минобороны РФ наглядно продемонстрировало боевую работу реактивных систем залпового огня “Град” в ходе специальной военной операции. На кадрах записи, опубликованной каналом РЕН ТВ, видно, как снаряды РСЗО разносят вражеские укрепления, батареи артиллерийских орудий, боевую технику.

Одна из ключевых целей для “Градов” – это центры принятия решений ВСУ. Командные пункты и укрепрайоны поражаются мощными залпами, не оставляющими противнику ни единого шанса.

К преимуществам РСЗО относится их мобильность. После атаки “Грады” перебираются на другие позиции и продолжают уничтожать врага.

За противником внимательно наблюдают беспилотные аппараты, которые сперва проводят разведывательные мероприятия, выявляют цели, а затем корректируют огонь, благодаря чему реактивные снаряды предельно точно поражают цели.

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