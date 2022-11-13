Ранее считалось, что если человек ложиться спать в 20-21 час, он лучше высыпается и чувствует себя отлично на протяжении всего следующего дня. Однако ученые Оксфордского университета доказали обратное. Они заявили, что ранний отход ко сну не только не улучшает самочувствие, но и грозит преждевременной смертью, передает “Московский комсомолец”.

В группе риска оказались те люди, которые вынуждены рано вставать и поэтому засыпают в 20 или 21 час. Подобный отход ко сну повышает на 9 процентов риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также может повлечь за собой преждевременную смерть.

Кроме того, с такой же угрозой столкнуться и те, кто ложиться спать уже после полуночи. Ученые заявили, что идеальное время для отхода ко сну – это 22 или 23 часа.