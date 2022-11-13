ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ранее считалось, что если человек ложиться спать в 20-21 час, он лучше высыпается и чувствует себя отлично на протяжении всего следующего дня. Однако ученые Оксфордского университета доказали обратное. Они заявили, что ранний отход ко сну не только не улучшает самочувствие, но и грозит преждевременной смертью, передает “Московский комсомолец”.

В группе риска оказались те люди, которые вынуждены рано вставать и поэтому засыпают в 20 или 21 час. Подобный отход ко сну повышает на 9 процентов риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также может повлечь за собой преждевременную смерть.

Кроме того, с такой же угрозой столкнуться и те, кто ложиться спать уже после полуночи. Ученые заявили, что идеальное время для отхода ко сну – это 22 или 23 часа.

Вам может понравиться

Зенитчик ВСУ случайно заснял попадание дрона-камикадзе “Ланцет” по своему ЗРК “Стрела”

Зенитчик ВС Украины, который снимал на видео свой ЗРК “Стрела-10”, совершенно случайно зафиксировал попадание по нему российского барражирующего боеприпаса “Ланцет”, пишет издание “Московский комсомолец”. Съемка велась неподалеку от Артемовска, за

MWM: Грузинский легион объявил на Украине “войну против всех россиян”

На стороне ВСУ в боевых действия участвует Грузинский легион, который возглавляет Мамука Мамулашвили. Боевики этого подразделения называют себя ни много, ни мало, “борцами за свободу” и якобы бьются “за идею”.

ВСУ не прекращают лобовые атаки на Краснолиманском направлении

Киев, вдохновленный “успехом” в Херсоне, планирует целый ряд новых наступательных операций. Он намеревается перебросить группировку, которая на протяжении нескольких месяцев совершала вылазки на Херсонском направлении, на другие участки фронта, пишет