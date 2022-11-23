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Ближайшие полвека боевой потенциал Вооружённых сил РФ будет укреплять межконтинентальная баллистическая ракета “Сармат”. Соответствующий комплекс уже запущен в серийное производство. Об этом рассказал “Российской газете” руководитель Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь.

“Сармат” заменит самую тяжёлую в мире стратегическую ракету “Воевода”. Она сейчас находится на вооружении ВС РФ. Уточняется, что новая баллистическая ракета сможет преодолевать системы противоракетной обороны и атаковать цели, как через Северный, так и через Южный полюсы.

Работы по проекту “Сармат” начались 11 лет назад. Первый пуск ракеты в рамках государственных испытаний состоялся весной 2022 года.

Владимир Дегтярь сообщил, что новая ракета станет основным фактором ядерного сдерживания и гарантией сохранения мира.

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