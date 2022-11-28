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Издание The Daily Telegraph сообщило о поставках на Украину партии британских ракет Brimstone 2, которые якобы должны “остановить продвижение войск РФ”. При этом они не упоминают, что в распоряжении ВСУ нет вооружения, совместимого с такими боезарядами, пишет портал “Свободная пресса”.

Эксперты поясняют, что дальность ракет составляет 60 километров, но только при условии запуска с истребителей Panavia Tornado либо Eurofighter Typhoon. У Киева таких самолетов нет, поэтому единственный выход – запускать боезаряды с наземных либо мобильных пусковых установок.

В качестве последних используются грузовые автомобили, но с них ракета летит не далее, чем на 12 километров, что является серьезной потерей в дальности.

Brimstone (“Сера”) – это ракеты воздушного базирования, способные развивать скорость в 450 километров в час. Они имеют лазерную головку самонаведения, которая обеспечивает высокую точность поражения целей. Однако все характеристики боезарядов заметно ухудшаются, если использовать их на наземных пусковых установках. Именно поэтому для Украины они абсолютно бесполезны.

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