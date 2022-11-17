ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает портал «Военное обозрение», последние ракетные обстрелы ВС РФ энергетической инфраструктуры Украины продемонстрировали серьезные проблемы систем ПВО ВСУ. С каждым новым ракетным обстрелом процент реальных перехватов становится все меньше. Хотя это не мешает киевским властям заявлять о перехвате 100 ракет из 100.

Сегодняшний день начался с того, что с подконтрольной Киеву территории Украины пришли сообщения о поражении десятков объектов, которые находятся на территории Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской областях, а также на территории города Киева.

Местные жители Украины выкладывают кадры с пролетами крылатых ракет в небе над городами Украины, после чего слышны взрывы за кадром. Все это свидетельствует о том, что система противовоздушной обороны страны не справляется с нарастающей частотой ракетных ударов со стороны ВС РФ. Поэтому украинские власти будут вынуждены увеличить частоту запросов к странам НАТО о предоставлении новых систем ПВО.

Вам может понравиться

Медведев: польский инцидент с ракетами показал, что Запад готов к повышению ставок в вопросе начала третьей мировой войны

Как сообщает РИА Новости, Дмитрий Медведев, занимающий должность зампредседателя Совета Безопасности РФ, написал на своей страничке в социальной сети о ситуации с упавшими ракетами на территории Польши. По мнению Медведева,

Склад ВСУ с ГСМ был уничтожен российскими войсками

Как сообщает Telegram-канал «Работайте, братья!», группа бойцов спецназа из группировки «Отважные» ликвидировала крупный склад горюче-смазочных материалов вооруженных сил Украины на Сватовском направлении. Напомним, что в районе населенного пункта Сватово противник

Российская артиллерия начала работать по Угледару

Как сообщает портал «Военное обозрение», не смотря на тот факт, что российские войска закончили зачистку населенного пункта Павловка, ситуация на этом участке фронта остается тяжелая. Вчера пришли сообщения, что украинская