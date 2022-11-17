Как сообщает портал «Военное обозрение», последние ракетные обстрелы ВС РФ энергетической инфраструктуры Украины продемонстрировали серьезные проблемы систем ПВО ВСУ. С каждым новым ракетным обстрелом процент реальных перехватов становится все меньше. Хотя это не мешает киевским властям заявлять о перехвате 100 ракет из 100.

Сегодняшний день начался с того, что с подконтрольной Киеву территории Украины пришли сообщения о поражении десятков объектов, которые находятся на территории Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской областях, а также на территории города Киева.

Местные жители Украины выкладывают кадры с пролетами крылатых ракет в небе над городами Украины, после чего слышны взрывы за кадром. Все это свидетельствует о том, что система противовоздушной обороны страны не справляется с нарастающей частотой ракетных ударов со стороны ВС РФ. Поэтому украинские власти будут вынуждены увеличить частоту запросов к странам НАТО о предоставлении новых систем ПВО.