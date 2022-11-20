Администрация президента РФ Владимира Путина еще 10 ноября получила задание начинать подготовку послания главы государства к Федеральному собранию, пишет портал “Царьград”. Авторы публикации отмечают, что пока официальной информации о том, будет ли выступать российский лидер в этом году, нет.

Несмотря на это, они выдвинули ряд предположений о послании к Федеральному собранию 2022 года, которое вполне может стать сенсационным.

Первым делом сообщается, что прямая линия, на которой президент обычно отвечает на вопросы россиян, в этом году вряд ли состоится. И без нее понятно, что всех интересует судьба специальной военной операции, из-за чего Путин не сможет посвятить больше времени экономическим и социальным вопросам.

Нет сомнений и в том, что СВО все же будет посвящена большая часть речи главы государства. Скорее всего, он обратиться к мобилизованным россиянам, заявит о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом, прокомментирует “зерновую сделку”. Также возможно обращение и к Североатлантическому альянсу, от которого во многом зависит продолжительность спецоперации.

По мнению журналистов, Путин не станет использовать послание для предвыборных обещаний. До следующих выборов еще два года, а поддержка главы государства в настоящий момент составляет не менее 80 процентов. Поэтому он будет говорить о том, чего больше всего ждет российский народ – о победе в СВО и необходимости верить в нее даже в критической ситуации.