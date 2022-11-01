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ВСУ к Донецкой народной республике перебрасывают всё новые резервы, однако союзные силы продвигаются вперёд почти по всей линии боевого соприкосновения. Об этом у себя в телеграм-канале заявил в видеообращении врио губернатора региона Денис Пушилин – пишут “Известия”.

Пушилин также отметил, что неприятель бросает в бой зачастую неподготовленных бойцов, несёт тяжёлые потери в живой силе, однако с ними не считается и продолжает стягивать к линии фронта всё новые подразделения. “И это тоже нужно учитывать”, – резюмирует временно исполняющий обязанности главы региона.

При этом самым сложным направлением, по словам Пушилина, остаётся краснолиманское. Здесь попытки атаковать позиции союзных войск со стороны украинских военных почти не прекращаются. Однако их успешно удаётся отбивать, в том числе с помощью артиллерии и авиации.

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