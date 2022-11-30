Как сообщает РИА Новости, врио главы Донецкой Народной Республике Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Российской Федерации продвинулись вперед в населенном пункте Марьинка.

Пушилин отмечает, что Марьинка практически полностью разрушена, поэтому сейчас идет частичная эвакуацию мирного населения, которое все еще остается в населенном пункте.

Напомним, что населенный пункт Марьинка расположен всего в одном километре от Петровского района города Донецк. Здесь базируются большие силы украинской армии, включая артиллерийские расчеты, которые регулярно обстреливают столицу ДНР.

Пушилин сообщает в эфире Первого канала, что бои в городской черте Марьинки не прекращаются ни на минуту. Российские вооруженные силы постепенно продвигаются вглубь населенного пункта, занимая все новые и новые позиции внутри города. Причем из освобожденных районов населенного пункта российские военные эвакуируют гражданское население.