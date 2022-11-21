ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты из американского Университета штата Оклахома определили, что женщины желают секса в разы меньше, нежели мужчины. Причина заключается в том, что у женщин низкий уровень тестостерона. Результатами своих исследований психологи разместили в научном журнале Biological Psychology.

Психологи утверждают, что несовпадение сексуального желания между мужчиной и женщиной может вызвать проблемы в отношениях. Например, низкое желание к интиму у женщины и наоборот высокое у мужчины может спровоцировать неудовлетворенность совместной жизнью у обоих партнеров.

В исследовании приняло участие 48 молодых пар. Участникам необходимо было пройти тестирование когнитивных способностей, опрос о роли в сексе мужчины и женщины. Также ими были сданы образцы слюны для определения уровня тестостерона. По итогам исследования, ученые пришли к выводам, что низкая потребность в сексуальной близости у женщин объясняется низким уровнем тестостерона.

Вам может понравиться

RusVesna опубликовала кадры с уничтоженной на Украине бронетехникой НАТО

Техника западного образца успешно уничтожается на Украине российскими войсками. В подтверждение этого портал “Русская весна” опубликовал несколько фотографий с искореженными боевыми машинами, полученными ВСУ от Североатлантического альянса. Так, на одном

В Польше призвали Украину извиниться за Волынскую резню

“Возмутительным” назвал отказ Киева взять на себя ответственность за Волынскую резню польский политолог Лешек Сыкульский. Особенно на фоне оказания Украине военной помощи со стороны Польши. Мнение польского специалиста публикует издание

Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал условие «неизбежной войны» с Россией

Отправка военной помощи на Украину – это единственный способ избежать распространения конфликта на территорию Восточной Европы, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. По его словам, если боевые действия выйдут за пределы