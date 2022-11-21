Специалисты из американского Университета штата Оклахома определили, что женщины желают секса в разы меньше, нежели мужчины. Причина заключается в том, что у женщин низкий уровень тестостерона. Результатами своих исследований психологи разместили в научном журнале Biological Psychology.

Психологи утверждают, что несовпадение сексуального желания между мужчиной и женщиной может вызвать проблемы в отношениях. Например, низкое желание к интиму у женщины и наоборот высокое у мужчины может спровоцировать неудовлетворенность совместной жизнью у обоих партнеров.

В исследовании приняло участие 48 молодых пар. Участникам необходимо было пройти тестирование когнитивных способностей, опрос о роли в сексе мужчины и женщины. Также ими были сданы образцы слюны для определения уровня тестостерона. По итогам исследования, ученые пришли к выводам, что низкая потребность в сексуальной близости у женщин объясняется низким уровнем тестостерона.