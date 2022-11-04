На Краснолиманском направлении группировка войск ВС РФ «Отважные» беспрерывно ведет артиллерийские обстрелы позиций украинских боевиков. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись, на которой реактивные системы залпового огня «Град» обрушивают на противника лавину огня.

Военные корреспонденты сообщают, что ВСУ затеяли перегруппировку сил, намереваясь начать наступление на Луганскую Народную Республику. Однако залпы «Градов» вынуждают врага скрываться в окопах, не дают возможности провести подготовку к атаке.

В результате обстрелов украинские националисты несут серьезные потери. Однако они совершенно не волнуют командование ВСУ. Оно поставило задачу наступать на ЛНР и требует ее выполнения, несмотря на «Грады». Подобные авантюрные действия приводят к гибели огромного количества украинских военных.