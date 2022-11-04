ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Краснолиманском направлении группировка войск ВС РФ «Отважные» беспрерывно ведет артиллерийские обстрелы позиций украинских боевиков. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись, на которой реактивные системы залпового огня «Град» обрушивают на противника лавину огня.

Военные корреспонденты сообщают, что ВСУ затеяли перегруппировку сил, намереваясь начать наступление на Луганскую Народную Республику. Однако залпы «Градов» вынуждают врага скрываться в окопах, не дают возможности провести подготовку к атаке.

В результате обстрелов украинские националисты несут серьезные потери. Однако они совершенно не волнуют командование ВСУ. Оно поставило задачу наступать на ЛНР и требует ее выполнения, несмотря на «Грады». Подобные авантюрные действия приводят к гибели огромного количества украинских военных.

Вам может понравиться

The Drive: американскую подлодку Rhode Island “спрятали” от надводных дронов за морскими контейнерами

Американская подводная лодка USS Rhode Island, которая сейчас находится в порту Гибралтара, защищена от возможного нападения с моря. Журналисты издания The Drive выдвинули предположение, что дополнительные меры были приняты из-за

NYT: В Европе разгорается конфликт из-за неравенства между беженцами с Украины и из других стран

Беженцы с Украины стали зачинщиками серьезного конфликта в Европе. Страны ЕС, которые принимают их, наделяют украинцев гораздо большими привилегиями в сравнениями с выходцами из ближневосточных государств, пишет американское издание The

Экс-командующий АТО спрогнозировал действия ВС РФ на следующий год

Армия России в 2023 году может “разрезать” Украину на две части и окружить силы ВСУ на левом берегу Днепра. Для этого ВС РФ создадут две мощные ударные группировки. Такое мнение