Украинский президент Зеленский “переводит” стрелки на Россию, заявляя, что она хочет “не мира, а передышки”. Это именно он не хочет заканчивать боевые действия, так как и ему, и президенту США Джо Байдену с большой западной компанией конфликт приносит немалые доходы.
Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди также прокомментировала высказывание американского генерала Марка Милли о возможном политическом решении России “уйти из Крыма”. Она отметила, что это не более, чем сотрясание воздуха, так как вопрос с Крымским полуостровом давно решен и закрыт.
“Это неотъемлемая часть России, никто и никогда Крым не отдаст. Поэтому сегодня любые громкие заявления о мироустройстве и кому что принадлежит – это простое сотрясание воздуха”, – заявила Ковитиди.
Она напомнила о многочисленных экономических и политических проблемах, охвативших весь мир, и отметила, что многие страны сейчас понимают, что гораздо практичнее жить без “единого центра принятия решений”, коим являются Соединенные Штаты.
“Поверьте мне, что через десять лет мы увидим совершенно иную карту географического, политического и экономического мироустройства. Все будет совершенно по-другому. И это обернется плюсом для России”, – цитирует сенатора РИА Новости.