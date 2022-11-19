Украинский президент Зеленский “переводит” стрелки на Россию, заявляя, что она хочет “не мира, а передышки”. Это именно он не хочет заканчивать боевые действия, так как и ему, и президенту США Джо Байдену с большой западной компанией конфликт приносит немалые доходы.

Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди также прокомментировала высказывание американского генерала Марка Милли о возможном политическом решении России “уйти из Крыма”. Она отметила, что это не более, чем сотрясание воздуха, так как вопрос с Крымским полуостровом давно решен и закрыт.

“Это неотъемлемая часть России, никто и никогда Крым не отдаст. Поэтому сегодня любые громкие заявления о мироустройстве и кому что принадлежит – это простое сотрясание воздуха”, – заявила Ковитиди.

Она напомнила о многочисленных экономических и политических проблемах, охвативших весь мир, и отметила, что многие страны сейчас понимают, что гораздо практичнее жить без “единого центра принятия решений”, коим являются Соединенные Штаты.