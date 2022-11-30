Американская компания Boeing, недавно предложившая Пентагону отправить на Украину свои ракеты GLSDB, показала видеозапись с компьютерной эмуляцией ударов этими боеприпасами по российским ВС, передает “Военное обозрение”.

На кадрах бомба GLSDB, дальность действия которой составляет 150 километров, попадает по радиолокационной станции и пусковой установке зенитно-ракетного комплекса С-400 “Фаворит”. Также боезаряд бьет по колонне с техникой ВС РФ.

Компьютерная эмуляция разработана весьма грамотно, поэтому выглядит достаточно эффектно. Бомбы сперва взрывают мост перед колонной, не давая ей продвигаться дальше, а затем попадают по отдельным боевым машинам.

Эксперты отмечают, что компания Boeing совсем неслучайно предложила отправить Киеву свои ракеты. Все дело в том, что в основной отрасли, коей является самолетостроение, производитель терпит сплошные неудачи. Поэтому он решил компенсировать колоссальные убытки, переключившись на военную промышленность.