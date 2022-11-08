Политолог Юрий Самонкин прокомментировал высказывания украинских властей о необходимости «запрета русского языка» и назвал их предсмертной агонией киевского режима.

Эксперт напомнил «рекомендацию» Владимира Омеляна, ранее занимавшего пост министра инфраструктуры Украины, уехать из страны всем, кто не согласен с запретом русского языка.

«Русский язык – это плохо, русская культура – это плохо, российская история – брехливая, и это плохо»,- заявил тогда Омелян.

Самонкин отметил, что это русофобия, которая давно уже никого не удивляет. Последние 8 лет националистические силы на Украине пытаются диктовать гражданам, на каком языке им общаться и как жить. Лучшим подтверждением недовольства подобной политикой является успешный референдум, в ходе которого жители 4 регионов решили присоединиться к России.

То же самое будет происходить и в других областях, если на них распространится специальная операция.