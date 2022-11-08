ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Политолог Юрий Самонкин прокомментировал высказывания украинских властей о необходимости «запрета русского языка» и назвал их предсмертной агонией киевского режима.

Эксперт напомнил «рекомендацию» Владимира Омеляна, ранее занимавшего пост министра инфраструктуры Украины, уехать из страны всем, кто не согласен с запретом русского языка.

«Русский язык – это плохо, русская культура – это плохо, российская история – брехливая, и это плохо»,- заявил тогда Омелян.

Самонкин отметил, что это русофобия, которая давно уже никого не удивляет. Последние 8 лет националистические силы на Украине пытаются диктовать гражданам, на каком языке им общаться и как жить. Лучшим подтверждением недовольства подобной политикой является успешный референдум, в ходе которого жители 4 регионов решили присоединиться к России.

То же самое будет происходить и в других областях, если на них распространится специальная операция.

«Запретить русский по факту невозможно, потому что он является одним из ключевых языков ООН. Кроме того, русский язык — уникальный тысячелетний генетический год нашей цивилизации, который не имеет географической привязки исключительно к РФ. Он изучается в других странах, в том числе на Западе, в Азии, Африке, Латинской Америке. Невозможно запретить русскую культуру, кинематограф, культуру и искусство», – цитирует политолога издание «ФАН».

Вам может понравиться

Политолог Фельдман: США лишь имитируют предложения Киеву выразить готовность к переговорам с Россией

Своим призывом к президенту Украины Зеленскому заявить о готовности вести переговоры с РФ Соединенные Штаты всего лишь хотят ввести в заблуждение Европу. На самом деле они не намерены заключать какие-либо

Специалисты назвали пищевую привычку, которая поможет сбросить вес

Люди, которые стремятся похудеть, уже осведомлены тем, что существует масса всевозможных диет. Однако специалисты, руководствуясь новыми клиническими испытаниями, утверждают, что всего лишь одна пищевая привычка способна помочь человеку избавиться от

ВЗГЛЯД: В ДНР призвали быстрее перерезать снабжение формирований ВСУ в Донбассе

Гражданское население Донбасса постоянно находится под ударами украинской армии. В регионе уже нет ни единого безопасного места, поэтому от ВС РФ требуется как можно скорее заблокировать снабжение ВСУ, заявил депутат