Политолог Юрий Самонкин прокомментировал высказывания украинских властей о необходимости «запрета русского языка» и назвал их предсмертной агонией киевского режима.
Эксперт напомнил «рекомендацию» Владимира Омеляна, ранее занимавшего пост министра инфраструктуры Украины, уехать из страны всем, кто не согласен с запретом русского языка.
«Русский язык – это плохо, русская культура – это плохо, российская история – брехливая, и это плохо»,- заявил тогда Омелян.
Самонкин отметил, что это русофобия, которая давно уже никого не удивляет. Последние 8 лет националистические силы на Украине пытаются диктовать гражданам, на каком языке им общаться и как жить. Лучшим подтверждением недовольства подобной политикой является успешный референдум, в ходе которого жители 4 регионов решили присоединиться к России.
То же самое будет происходить и в других областях, если на них распространится специальная операция.
«Запретить русский по факту невозможно, потому что он является одним из ключевых языков ООН. Кроме того, русский язык — уникальный тысячелетний генетический год нашей цивилизации, который не имеет географической привязки исключительно к РФ. Он изучается в других странах, в том числе на Западе, в Азии, Африке, Латинской Америке. Невозможно запретить русскую культуру, кинематограф, культуру и искусство», – цитирует политолога издание «ФАН».