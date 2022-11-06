Страны Запада мешают поставкам вооружения из России, которое заказала Сербия. Речь идёт о зенитно-ракетном комплексе “Панцирь”, а также о системах радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич – передаёт РИА “Новости”.

Глава государства сделал заявление на учениях по боевым стрельбам. Во время мероприятия он особо похвалил российские противотанковые комплексы “Корнет”. И добавил, что западные страны с одной стороны затягивают поставки вооружения, которые Сербия у них уже закупила, а с другой – препятствуют поставкам оружия с Востока. Вучич уточнил, что из России ожидается поставка ЗРК “Панцирь МЕ”, а также комплекса радиоэлектронной борьбы “Красуха” и системы радиоподавления “Репеллент”.

По данным, которые приводит РИА “Новости”, Сербия – крупнейший импортёр российского вооружения в Европе. За последние несколько лет страна закупила у России десятки танков и бронемашин, а также вертолётов, самолётов и другой техники.