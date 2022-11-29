“Русские стали воевать лучше”. Так заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу “ТВ Пинк”, комментируя ситуацию на Украине. Об этом сообщает “Лента.ру”.

Сербский лидер обратил внимание на следующее. Когда на Западе зашли разговоры о том, что конфликт на Украине завершится в пользу Киева, российские войска смогли показать примеры успешного ведения боевых действий. Это также доказывает, что противостояние между Москвой и Киевом закончится ещё не скоро, добавил Вучич.

Президент Сербии также указал, что у российской армии меньше союзников, чем у украинской, что не мешает ей вести успешные боевые действия.

Сербия считается одним из главных российских партнёров в Европе. Тем не менее ранее Вучич не исключал, что Белград поддержит антироссийские санкции, однако это произойдёт, если над Сербией будет “висеть дамоклов меч”.