Как сообщает портал Lenta.ru, боевые действия на территории Украины привели к тому, что в странах бассейна озера Чад стало больше нелегального оружия, которое поступает к террористическим группировкам, таким, например, как «Боко Харам» (признана террористической организацией и запрещена в России). Об этом сообщило местное издание Vanguard со ссылкой на президента Нигерии Мухаммада Бухари, который выступал на 16-м саммите лидеров стран-членов Комиссии по бассейну Чад.

Президент Нигерии заявил, что нелегальное оружие попадает к террористам, которые ведут незаконную деятельность в районе озера Чад, в основном с территории Украины. По словам нигерийского лидера, оружие и боеприпасы, которые сейчас широко применяются на территории Украины, попадают в район озера Чад и другие области Сахеля. Также террористы получают оружие, которое предназначается и для военных Ливии.

По этой причине Бухари сделал заявление, что необходимо в срочном порядке усилить меры по контролю за перемещением всех видов оружия в регионе. Для этих целей, по мнению нигерийского президента, необходимо улучшить сотрудничество между пограничными службами соседних стран.