Соединённые Штаты Америки не намерены развязывать мировую войну, вступая в прямую конфронтацию на поле боя с российскими войсками. Такое заявление сделал президент Джо Байден во время пресс-конференции, посвящённой итогам выборов в Конгресс США. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Американский лидер уточнил, что Белый дом не “давал карт-бланш Украине” – множество вещей, о которых просил Киев, Вашингтон не поддержал. В частности, Байден упомянул, что США отказались “закрывать небо” над Украиной и сбивать российские самолёты. Кроме того, США не поставляют Киеву дальнобойные ракеты для систем HIMARS, которые в теории могли бы поражать цели на российской территории. Президент США добавил, что Украине “предоставили разумные возможности защищать себя”, передавая вооружение.

Также отвечая на вопрос, насколько вероятны мирные переговоры между Киевом и Москвой, Байден сказал, что сомневается, что украинские власти сейчас готовы идти на какой-либо компромисс.