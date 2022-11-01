Престарелый лидер Соединённых Штатов Америки вновь оговорился во время публичного выступления. На этот раз он перепутал конфликт на Украине и войну в Ираке – сообщает ТАСС.

Во время своего выступления во Флориде, Байден стал объяснять собравшимся о причинах высокой инфляции в США. Он рассказал, что одна из её причин – боевые действия “в Ираке” и последствия для нефти из-за действий там России. Впрочем, американский лидер быстро поправился и уточнил, что всё же речь идёт об Украине, а не об Ираке.

Сам Байден свою оговорку объяснил тем, что часто думает об Ираке. Там служил его старший сын Бо, который семь лет назад умер от рака мозга. Как считает Джо Байден, причиной возникновения опухоли могли стать токсичные вещества, которые образовывались при сжигании отходов на американских военных базах в Ираке. Бо Байден проходил там службу в 2008 – 2009 годах.

Джо Байден в силу возраста часто допускает оговорки и становится участником курьёзных ситуаций. В этом году американскому лидеру исполняется 80 лет. Тем не менее ранее он заявлял, что готов участвовать в президентских выборах в 2024 году.