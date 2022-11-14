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Боевые действия на Украине усугубляют проблемы по всему миру. Об этом британский премьер-министр Риши Сунак написал в своей статье для газеты Telegraph – передаёт РИА “Новости”.

В частности, политик призвал страны мира увеличить производство продуктов питания для помощи нуждающихся в этом государств. Кроме этого, глава кабинета министров Великобритании обвинил Россию в том, что Москва превратила продовольствие в оружие. Сунак отметил, что все страны мира должны “положить этому конец”.

Первостепенной же задачей британский премьер в своей статье назвал поддержку предстоящей зимой тех стран, которым это необходимо: Украине, а также государствам, которым грозит голод.

Статья Сунака вышла в преддверии саммита G20 на Бали. Он пройдёт 15 и 16 ноября. Россию на нём представит глава МИДа Сергей Лавров.

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