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Россия готовится нанести ещё один массированный ракетный удар по критически важной инфраструктуре Украины. Для этого ВС РФ сейчас накапливают силы. Такое мнение высказал спикер командования ВВС ВСУ Юрий Игнат. Об этом сообщает издание “Военное обозрение” (“ВО”).

По мнению Игната, главной задачей нового массированного ракетного удара станет полное уничтожение энергоинфраструктуры страны. “ВО” напоминает, что ранее похожую точку зрения озвучивал и советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Он полагал, что Россия будет и дальше применять тактику массированных обстрелов – их следует ждать уже в ближайшее время.

Мощный удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре Украины российская армия нанесла 10 октября. Тогда были повреждены ТЭЦ, электроподстанции и многое другое. Впоследствии ракетные удары периодически повторялись с меньшей интенсивностью. Сейчас для точечных ударов ВС РФ используют в основном беспилотные летательные аппараты.

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