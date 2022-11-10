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Не все страны Запада настроены на то, чтобы решить ситуацию на Украине мирным путём. Однако в Евросоюзе появляется всё больше политических сил, которые руководствуются здравым смыслом, а не “оголтелой русофобией”. Об этом заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич – передаёт РИА “Новости”.

На очередном заседании постсовета ОБСЕ дипломат обратил внимание, что западные страны продолжают поставлять Киеву вооружение. Причём подчас приходит техника, требующая серьёзной подготовки, какой у военнослужащих украинской армии нет по определению. Это тянет за собой на Украину иностранных инструкторов и наёмников, уточнил Буякевич.

Заместитель постоянного представителя также заявил, что фактически “руководить боевыми действиями” на Украине стали военные из США. Причём одной из главных их задач Буякевич назвал не усиление ВСУ, а испытания натовской техники и стандартов в боевых условиях против российского вооружения.

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