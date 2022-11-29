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Необычную историю опубликовало британское издание The Sun. Согласно опубликованному материалу, 83-летняя британка вышла замуж за египтянина, который младше нее на целых 46 лет. Теперь «молодая» жена жалуется на чрезмерное сексуальное желание своего мужа.

По словам 83-летней Айрис Джонс она познакомилась со своим будущим мужем через Интернет. После романтичной переписки в социальных сетях, женщина решилась поехать к своему возлюбленному в Каир. И в 2020 году Айрис Джонс и Мохаммед Ахмед Ибрихам поженились в Египте. Женщина даже приняла ислам. А новоиспеченный муж Айрис после получения британской визы переехал к ней.

Поделившись подробностями своей сексуальной жизни, пара шокировала общественность. По словам Айрис, Ибрихам очень сексуально активный мужчина. А так как она уже не в молодом возрасте, то ей иногда необходимы перерывы от исполнения супружеского долга. По ее словам, конфетно-букетный период у них уже закончился, но это никак не повлияло на сильное сексуальное желание ее мужа.

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