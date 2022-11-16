Портал “Военное дело” показал весьма жесткие кадры уничтожения украинских боевиков в ходе специальной военной операции. На них зафиксированы атаки на позиции врага с применением квадрокоптеров.

Военнослужащие 174-го отдельного разведывательного батальона России давно и успешно используют данную тактику для борьбы с врагом. Беспилотные аппараты снабжаются прикрепленными к ним гранатами и отправляются на разведку.

Когда позиции противника обнаруживаются, дроны начинают сбрасывать гранаты прямо в окопы ВСУ. Это приводит к серьезным потерям украинской армии. Преимущество использования квадрокоптеров заключается в том, что они применяются как для разведывательных, так и для ударных миссий.

На записи, опубликованной сайтом, видно, как дрон сбрасывает гранаты. Несколько боевиков погибают прямо на месте, некоторые получают серьезные ранения.