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В Сети опубликованы фотографии с места падения ракет в Польше. Напомним, что взрыв боезарядов спровоцировал гибель двух местных жителей.

Ракеты угодили по зерновой сушилке, которая взорвалась, что и привело к гибели людей. Однако главный вопрос все же заключается в том, чьи ракеты прилетели в Польшу.

Изначально власти этой страны обвиняли Россию в ударах по польской территории. Но спустя несколько часов риторика начала изменяться. Сейчас многочисленные чиновники и эксперты сходятся во мнении, что речь идет об украинских зенитных ракетах, которыми пытались сбивать крылатые боезаряды.

Кроме того, нельзя исключать внештатного срабатывания украинской ПВО. В ее составе задействованы морально и физически устаревшие комплексы С-300, которые могут работать некорректно.

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