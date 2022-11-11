Портал “Русская весна” рассказал об одном из боев под Херсоном, в котором принимали участие российские десантники. Отмечается, что кадры, опубликованные на сайте, сделаны еще в начале августа.

На записи видно, что Киев задействовал для атаки тяжелые танки, но прорвать линию обороны ВС РФ это не особо помогло. Артиллерия ВДВ сумела расправиться с боевыми машинами противника. На кадрах видео танки вспыхивают один за другим после мощных ударов российских военных.

Спустя несколько минут на записи виден только черный дым, от горящих боевых машин противника. Точные удары позволили лишить боевиков ВСУ техники, а также обратить в бегство личный состав. Впрочем, боевики понесли тяжелые потери и сумели вернуться на исходные позиции далеко не в полном составе.

Военкоры уточняют, что место боя неизвестно, установить его достаточно сложно. Однако произошел он где-то на границе Херсонской и Николаевской областей.