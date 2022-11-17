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За украинскими силами противовоздушной обороны уже давно закрепилась “устойчивая дурная слава”. Как минимум, с того момента, как над Чёрным морем во время учений 20 лет назад был сбит российских гражданский самолёт. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил постоянный представитель России в этой организации Василий Небензя – сообщает РИА “Новости”.

Небензя также отметил, что украинские системы ПВО систематически поражают жилые дома. А после таких инцидентов украинские власти “неуклюже” обвиняют в всём Россию, подчеркнул постпред. Причиной частых попаданий ракет в дома Небензя назвал то обстоятельство, что ВСУ прячет за ними системы ПВО.

Ранее международные наблюдатели не раз отмечали, что ВСУ устанавливают свою военную технику в жилых массивах, порой не заботясь об эвакуации жителей.

Заявление постпреда России при ООН прозвучало на фоне обсуждения инцидента в восточной части Польши. Предварительно считается, что 15 ноября там упали обломки ракеты, выпущенной украинскими системами ПВО.

 

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