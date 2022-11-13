ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журналисту Radio Free Asia порекомендовали перепрофилироваться в писатели-фантасты после публикации о том, что Северная Корея изготавливает и поставляет России военное обмундирование.

Представители RFA обратились в российское посольство с просьбой прокомментировать сообщение о поставках военной одежды из КНДР в РФ. Однако ответ, приведенный выше, оказался столь неудобен для журналистов, что публиковать его они не стали.

Напомним, что корреспонденты RFA сослались на неназванные источники в Северной Корее. Они заявили, что обмундирование изготавливается на предприятиях КНДР, после чего отправляется подразделениям ВС РФ, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

“Мы в нашем посольстве долго смеялись над этой фейковой информацией о доставке сырья в КНДР для производства зимней формы для российских солдат на Украине. Советуем автору этой истории попробовать карьеру писателя-фантаста. Подчеркиваем, что никакая военная амуниция, форма и любые другие предметы не закупается Россией у КНДР”, – говорится в заявлении российских дипломатов.

Кроме того, они порекомендовали журналистам не сдерживать себя и присылать побольше таких “забавных историй”.

Вам может понравиться

РВ: Бойцы группировки «О» ВС РФ разгромили позиции ВСУ на Лиманском направлении залпами РСЗО

Артиллерия группировки ВС РФ “Отважные” не дает ВСУ возможности подготовиться к контратакующим действиям на Краснолиманском направлении. Бойцы используют беспилотные аппараты, чтобы обнаруживать подразделения противника, после чего накрывают его позиции мощными

«СП»: С энергетикой Украины разобрались, пришло время «отгеранить» транспортную инфраструктуру

Как минимум 40 процентов объектов энергетической инфраструктуры Украины выведено из строя, что привело к исчезновению света и воды во многих городах. Это был весьма эффективный ответ на теракт Киева на

В двух областях и в части Херсонщины, контролируемой ВСУ, ночью объявлялась воздушная тревога

В ночь на 12 ноября в части Херсонской области, перешедшей под контроль ВСУ, взвыли сирены воздушной тревоги. Также они звучали в Кировоградской и Николаевской областях, сообщает официальный сайт по оповещению