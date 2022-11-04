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Улучшения российско-американский отношений после выборов в Конгресс ждать не стоит. Вне зависимости от того, какая из партий – Республиканская или Демократическая – наберёт больше голосов. “Русофобский консенсус” сохранится в любом случае. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов – пишут “Известия”.

При этом Антонов подчеркнул, что российское посольство всегда открыто к диалогу, но только на условиях равноправия. Между тем законодатели США не стремятся к этому. Посол также сообщил, что конгрессмены не желают общаться и со своими российскими коллегами – депутатами и сенаторами – даже через неправительственные организации. По словам Антонова, это подчёркивает тот факт, что после подведения итогов выборов в Конгресс, в отношении двух стран вряд ли что-то поменяется.

Выборы в Конгресс США должны состоятся 8 ноября. Эксперты прогнозируют, что большинство в законодательном органе власти может перейти Республиканской партии США, в результате чего финансовая помощь Украине может быть сокращена, но поставки вооружения Киеву не прекратятся.

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