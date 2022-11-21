Начиная с сентября система спутниковой связи Starlink начала регулярно давать сбои, создавая серьезные проблемы командованию украинской армии. ВСУ задействовали ее для выполнения целого ряда задач, начиная с обмена данными в режиме онлайн и заканчивая сбором разведывательной информации и управлением боевыми системами натовского образца.

Сейчас Starlink продолжает работать на украинской территории, однако очень часто боевики ВСУ сталкиваются со сбоями связи, с появлением слепых зон, где поймать соединение практически нереально. В качестве причин возникновения подобных проблем эксперт называют работу российских комплексов радиоэлектронной борьбы “Тирада”, “Мурманск-БН” и прочих.

США и НАТО не особо распространяются на тему использования Россией средств РЭБ, но как оказалось, они функционируют вполне исправно и создают противнику серьезные сложности в применении систем связи.

Чтобы выйти из сложившегося положения, командование украинской армии уже запросило в странах Восточной Европы советские двухпроводные телефоны для полевой связи ТА-57 и прочие модели. Это аналоговые аппараты, которые передают сигнал по кабелю и не подвержены воздействию систем РЭБ.