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Как сообщает издание «Известия», военный историк Дмитрий Болтенков поделился своим мнением по поводу ситуации с освобождением Павловки. Болтенков сообщает, что командование ВСУ создало в Павловке более двух десятков мощных опорных пунктов. За контроль над каждым из таких опорных пунктов российским войскам пришлось вести упорные бои.

По мнению военного историка, российское командование атакует позиции украинских войск в районе Павловки и Водяного с целью взять в окружение группировку ВСУ, которая защищает Угледар. В случае успеха российских войск, ВСУ будут вынуждены выйти из Угледара, иначе они окажутся в окружении. Такое положение дел крайне опасно для украинских сил.

Болтенков отмечает, что в этом районе хорошо зарекомендовали себя российские военнослужащие 155-ой и 40-ой бригад. По его словам, морские пехотинцы Тихоокеанского флота демонстрируют удивительную отвагу и настоящий героизм при выполнении поставленных боевых задач.

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