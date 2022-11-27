25 ноября ВС РФ начали давно прогнозируемое наступление на Купянском направлении. Они ведут боевые действия под Новоселовкой, а также атакуют позиции украинских войск у населенных пунктов Липцы, Старица, Огурцово и Стрелечья.

До этого момента ВС РФ в основном держали оборону, не давая противнику возможности продвигаться дальше. Но сейчас ситуация резко изменилась. Помимо вышеперечисленных населенных пунктов российские войска начали наступление на Старобельском направлении, а также атаковали Славянск и Краматорск, где под удар попали подразделения иностранных наемников ВСУ.

Продолжаются и бои за Артемовск в ДНР, где ключевую роль играют бойцы частной военной компании “Вагнер”. Другими приоритетными направлениями являются Запорожское и Южно-Донецкое. Также российские военные продолжают терзать ракетами критическую и военную инфраструктуру Днепропетровской и Николаевской областей.