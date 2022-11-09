Читатели американского издания The Wall Street Journal согласились с мнением бизнесмена Илона Маска, заявившего, что Киев не может требовать от России возвращения Крыма. Также они написали, что президент Украины Зеленский выдвигает такое требование под влиянием американского лидера Джо Байдена.

Напомним, что Маск назвал ошибкой Генсека Коммунистической партии СССР Никиты Хрущева передачу Крыма Украине. И заявил, что теперь эта историческая ошибка исправлена.

“Требовать от Москвы возврата Крыма — это перебор. Я рекомендовал бы попросить Россию просто заплатить за него”, написал в комментариях один из читателей.

Другой обвинил Байдена в провоцировании конфликта на Украине:

“Всего этого можно было бы избежать, если бы Байден просто сказал, что Украина никогда не будет в НАТО. Но вместо этого он усугубил ситуацию глупым взаимодействием с Киевом, которое только подстрекало и злило русских. Еще одно из его великих достижений!”, – высказал он свое мнение.

Комментатор под ником Jose Barrera написал, что деньги налогоплательщиков лучше бы тратить на решение внутренних проблем.