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Публикация главы МИД Германии Анналены Бербок о нацизме привлекла внимание пользователей социальной сети Twitter. В своем посте она упомянула события 84-летней давности, когда нацисты организовали ряд терактов против евреев. Бербок заявила, что нужно “сопротивляться началам”, чтобы такого больше никогда не повторялось.

«Почему же вы тогда поддерживаете нацистов на Украине? Нет никакой разницы, это так же уродливо и мерзко», – задал резонный вопрос один из пользователей социальной сети.

Другой написал, что Германия сейчас ведет себя лицемерно, оказывая поддержку украинским нацистам, отправляя им оружие, боеприпасы и финансовую помощь.

Также часть пользователей возмутились из-за “зеленой повестки” нынешней коалиции в Германии и отметили, что экофашизм тоже может оказаться опасным течением, поэтому за ним надо пристально наблюдать.

«Не 84 года назад, а продолжая и по сей день, он показывает нам свое лицо. И ее портрет является частью этого», – добавил один из комментаторов.

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