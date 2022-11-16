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Корреспондент польской радиостанции ZET Гершевски заявил, что виновницей обстрела территории Польши является Украина. Он пояснил, что сделал такой вывод не без оснований.

По словам журналиста, у него имеются свои источники в силовых структурах и среди жителей населенного пункта, в котором взорвались якобы российские ракеты. Поэтому ему удалось собрать полную информацию об обломках боезарядов. И она доказывает виновность Украины в обстреле.

Напомним, изначально предполагалось, что ракеты были выпущены по территории Польши российской стороной и сбиты средствами противовоздушной обороны. Но сейчас подавляющее большинство экспертов склоняется к тому, что ВСУ пытались уничтожить крылатые боезаряды, промахнулись и случайно атаковали польский населенный пункт.

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